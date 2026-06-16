VIDEO: Sturmlauf der "Urus" auf das Saudi-Tor

Auch der zweite Favorit der Gruppe H strauchelt. Uruguay kommt gegen Saudi-Arabien zum Start der FIFA Weltmeisterschaft 2026 nicht über ein 1:1 hinaus.

Nach einer halben Stunde wird der Außenseiter mutig und belohnt sich vor Seitenwechsel mit der Führung.

In den zweiten 45 Minuten laufen die "Urus" mit der Wut im Bauch an. Erst in der 80. Minute gelingt Araujo der Ausgleich - weil Torhüter Al-Owais, für einen Zweitligisten in seiner Heimat tätig, immer wieder stark pariert.

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