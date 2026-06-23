Portugal Portugal POR
Usbekistan Usbekistan UZB
Endstand
5:0
3:0 , 2:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

VIDEO: Ronaldo betreibt Frustabbau und holt Rekorde

Der Top-Star ragt beim Kantersieg gegen Usbekistan mit einem Doppelpack heraus. Die Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Portugal hat bei der WM am zweiten Spieltag der Gruppe K einen Pflichtsieg eingefahren.

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo wurde Usbekistan 5:0 abgeschossen. Spielbericht >>>

Besonders Cristiano Ronaldo nutzte den Kantersieg zum Frustabbau, schnürte mit Toren in der 6. und 39. Minute einen Doppelpack. Damit sackte der Superstar gleich zwei Rekorde ein - hier nachlesen >>>

Die Highlights im VIDEO:

Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ronaldo trifft doppelt! Portugal schießt Usbekistan ab

Ronaldo trifft doppelt! Portugal schießt Usbekistan ab

FIFA WM
8
WM 2026 LIVE: Portugal - Usbekistan

WM 2026 LIVE: Portugal - Usbekistan

FIFA WM
17
Rekorde! Ronaldo trifft bei seiner 6. WM in Folge

Rekorde! Ronaldo trifft bei seiner 6. WM in Folge

FIFA WM
3
WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

FIFA WM
WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

FIFA WM
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe K

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe K

FIFA WM
1
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Usbekistan

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Usbekistan

FIFA WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Cristiano Ronaldo Usbekistan Portugal (Team, Fußball) Highlights