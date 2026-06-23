Portugal POR
Usbekistan UZB
Endstand
5:03:0 , 2:0
- Cristiano Ronaldo
- Nuno Mendes
- Cristiano Ronaldo
-
Abduvakhid Nematov e
- Rafael Leao
NEWS
VIDEO: Ronaldo betreibt Frustabbau und holt Rekorde
Der Top-Star ragt beim Kantersieg gegen Usbekistan mit einem Doppelpack heraus. Die Highlights:
Portugal hat bei der WM am zweiten Spieltag der Gruppe K einen Pflichtsieg eingefahren.
Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo wurde Usbekistan 5:0 abgeschossen. Spielbericht >>>
Besonders Cristiano Ronaldo nutzte den Kantersieg zum Frustabbau, schnürte mit Toren in der 6. und 39. Minute einen Doppelpack. Damit sackte der Superstar gleich zwei Rekorde ein - hier nachlesen >>>