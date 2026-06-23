VIDEO: Ronaldo betreibt Frustabbau und holt Rekorde

Portugal hat bei der WM am zweiten Spieltag der Gruppe K einen Pflichtsieg eingefahren.

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo wurde Usbekistan 5:0 abgeschossen. Spielbericht >>>

Besonders Cristiano Ronaldo nutzte den Kantersieg zum Frustabbau, schnürte mit Toren in der 6. und 39. Minute einen Doppelpack. Damit sackte der Superstar gleich zwei Rekorde ein - hier nachlesen >>>

Die Highlights im VIDEO: