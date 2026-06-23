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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt England vs. Ghana

WM 2026 heute live: Wo läuft England gegen Ghana am Dienstag ab 22:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt England vs. Ghana Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Spiel England gegen Ghana (Dienstag, ab 22:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 23.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Usbekistan

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 23.06., 22:00 Uhr: England vs. Ghana

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 01:00 Uhr: Panama vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 04:00 Uhr: Kolumbien vs. DR Kongo

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

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