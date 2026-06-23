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England ENG
Ghana GHA
Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: England - Ghana
Die "Three Lions" treffen am zweiten Spieltag der Gruppe L auf Ghana. Gelingt der große Schritt Richtung Sechzehntelfinale? LIVE-Infos:
England fordert am Mittwoch am zweiten Spieltag der Gruppe L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 Ghana (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die "Three Lions" siegten in ihrem ersten Spiel verdient mit 4:2 gegen Kroatien und tankten dabei mächtig Selbstvertrauen.
Ghana konnte ebenso einen Sieg feiern. Gegen Panama setzten sich die Afrikaner mit 1:0 durch. Gegen die Engländer ist man jedoch klarer Außenseiter.
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