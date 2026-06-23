England fordert am Mittwoch am zweiten Spieltag der Gruppe L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 Ghana (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Three Lions" siegten in ihrem ersten Spiel verdient mit 4:2 gegen Kroatien und tankten dabei mächtig Selbstvertrauen.

Ghana konnte ebenso einen Sieg feiern. Gegen Panama setzten sich die Afrikaner mit 1:0 durch. Gegen die Engländer ist man jedoch klarer Außenseiter.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker: