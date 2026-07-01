England England ENG
Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo COD
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
  • Brian Kibambe Cipenga
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kane sei Dank! England kämpft sich ins Achtelfinale

Nach einem frühen Gegentor des Kongo sieht es lange nach der nächsten Sensation aus. Doch Kane erlöst die "Three Lions". Nächster Stop: Mexiko.

Kane sei Dank! England kämpft sich ins Achtelfinale Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im achten WM-Sechzehntelfinale erkämpft sich England einen 2:1-Sieg gegen die Demokratische Republik Kongo.

Zunächst bringt Cipengo die Kongolosen in Front (7.). Spät aber doch gelingt Kane der Ausgleich (75.), nur um rund zehn Minuten später den Siegtreffer zu erzielen (86.).

Kongo schockt schwaches England

England startet mehr als verhalten. Zu Beginn hat Außenseiter Kongo 80% Ballbesitz. Und die Nummer 46 der Weltrangliste schlägt Kapital daraus: England ist zu passiv, Mbemba darf einen schönen Seitenwechsel spielen und Cipengo schließt mit einem Schuss ins kurze Eck ab und trifft! Pickford ist ohne Chance (7.).

Danach wird England etwas besser, doch Kongo-Keeper Mpasi hält nach Chancen von Bellingham (34. und 45.+2.) und Kane (45.+4.) die Null.

"Three Lions" fordern vergeblich Elfmeter

Dazwischen fordert England Elfmeter, denn nach einem langen Ball in die Spitze legt sich Kane den Ball am Schlussmann vorbei und kommt zu Fall. Trotz VAR-Eingriff bleibt die Pfeife des Schiedsrichters stumm.

Doch auch Kongo bleibt gefährlich. Nach einem schönen "Stanglpass" ist Wissa in der Mitte ganz frei und setzt den Ball an die Stange (42.).

So geht der Kongo mit einer überraschenden aber nicht unverdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Kane erlöst England spät

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte findet England keine Lösungen. Es dauert bis zur Schlussviertelstunde ehe die Fans der "Three Lions" aufatmen dürfen. Gordon macht eine Flanke von Rice noch einmal scharf und bringt den Ball zu Kane. Der Topstürmer muss nur noch einnicken und macht sein viertes Turniertor (75.).

Und das war's noch nicht: Der Bayern-Stürmer dreht die Partie im Alleingang und bringt England in Front. Zunächst scheitert Bellingham, dann kommt der Ball zu Gordon, der zu Kane ablegt. Der Routinier legt sich den Ball zurecht und zieht von der Strafraumgrenze ab. Mit seinem fünften Turniertreffer bringt er die Mannschaft von Thomas Tuchel auf die Siegerstraße (86.).

Mit einem blauen Auge und dank Harry Kane gewinnt England gegen starke Kongolesen mit 2:1 und zieht ins WM-Achtelfinale ein. Dort wartet Gastgeber Mexiko.

Mehr zum Thema

WM LIVE: Früher Schock für England! DR Kongo führt

WM LIVE: Früher Schock für England! DR Kongo führt

Fußball WM
22
WM heute: Dieser TV-Sender zeigt England - DR Kongo

WM heute: Dieser TV-Sender zeigt England - DR Kongo

Fußball WM
Bericht: Nagelsmann vor dem Aus beim DFB

Bericht: Nagelsmann vor dem Aus beim DFB

Fußball WM
2
Kroos über DFB-Team: "Haben keine Weltklasse-Spieler"

Kroos über DFB-Team: "Haben keine Weltklasse-Spieler"

Fußball WM
9
Der beste Spieler der Welt? Bayern-Legende legt sich fest

Der beste Spieler der Welt? Bayern-Legende legt sich fest

Fußball WM
12
Uruguay-Coach sorgt mit kurioser Aussage für Verwunderung

Uruguay-Coach sorgt mit kurioser Aussage für Verwunderung

Fußball WM
9
Nach WM-Debakel: Hamann würde DFB-Kapitän aussortieren

Nach WM-Debakel: Hamann würde DFB-Kapitän aussortieren

Fußball WM
30

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

FIFA WM 2026 Fußball WM Fußball England (Team, Fußball) DR Kongo Harry Kane