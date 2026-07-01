Kane sei Dank! England kämpft sich ins Achtelfinale

Im achten WM-Sechzehntelfinale erkämpft sich England einen 2:1-Sieg gegen die Demokratische Republik Kongo.

Zunächst bringt Cipengo die Kongolosen in Front (7.). Spät aber doch gelingt Kane der Ausgleich (75.), nur um rund zehn Minuten später den Siegtreffer zu erzielen (86.).

Kongo schockt schwaches England

England startet mehr als verhalten. Zu Beginn hat Außenseiter Kongo 80% Ballbesitz. Und die Nummer 46 der Weltrangliste schlägt Kapital daraus: England ist zu passiv, Mbemba darf einen schönen Seitenwechsel spielen und Cipengo schließt mit einem Schuss ins kurze Eck ab und trifft! Pickford ist ohne Chance (7.).

Danach wird England etwas besser, doch Kongo-Keeper Mpasi hält nach Chancen von Bellingham (34. und 45.+2.) und Kane (45.+4.) die Null.

"Three Lions" fordern vergeblich Elfmeter

Dazwischen fordert England Elfmeter, denn nach einem langen Ball in die Spitze legt sich Kane den Ball am Schlussmann vorbei und kommt zu Fall. Trotz VAR-Eingriff bleibt die Pfeife des Schiedsrichters stumm.

Doch auch Kongo bleibt gefährlich. Nach einem schönen "Stanglpass" ist Wissa in der Mitte ganz frei und setzt den Ball an die Stange (42.).

So geht der Kongo mit einer überraschenden aber nicht unverdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Kane erlöst England spät

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte findet England keine Lösungen. Es dauert bis zur Schlussviertelstunde ehe die Fans der "Three Lions" aufatmen dürfen. Gordon macht eine Flanke von Rice noch einmal scharf und bringt den Ball zu Kane. Der Topstürmer muss nur noch einnicken und macht sein viertes Turniertor (75.).

Und das war's noch nicht: Der Bayern-Stürmer dreht die Partie im Alleingang und bringt England in Front. Zunächst scheitert Bellingham, dann kommt der Ball zu Gordon, der zu Kane ablegt. Der Routinier legt sich den Ball zurecht und zieht von der Strafraumgrenze ab. Mit seinem fünften Turniertreffer bringt er die Mannschaft von Thomas Tuchel auf die Siegerstraße (86.).

Mit einem blauen Auge und dank Harry Kane gewinnt England gegen starke Kongolesen mit 2:1 und zieht ins WM-Achtelfinale ein. Dort wartet Gastgeber Mexiko.