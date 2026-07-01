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Der beste Spieler der Welt? Bayern-Legende legt sich fest

Für den Franzosen ist sein Landsmann der große Favorit auf den Ballon d'Or.

Der beste Spieler der Welt? Bayern-Legende legt sich fest Foto: © IMAGO / Artur Stabulnieks
Textquelle: © LAOLA1
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Michael Olise knüpft bei dieser Weltmeisterschaft fürs französische Nationalteam nahtlos an seine Leistungen beim FC Bayern München an.

Bereits sechs Vorlagen kann der Franzose beim Turnier in Nordamerika vorweisen. Damit konnte er jetzt schon nach dem Sechzehntelfinale den bisherigen Vorlagenrekord bei einer WM überbieten.

Von seinem Landmann Willy Sagnol gibt es jetzt große Lobesbekundungen. "Olise ist der beste Spieler der Welt, weit vor allen anderen Spielern", sagt der ehemalige Bayern-Verteidiger im Interview mit der "Bild".

"Zidane war genauso"

Daher muss Olise aus Sagnols Sicht auch ganz klar den Ballon d'Or gewinnen: "Wenn er Ende des Jahres nicht den Ballon d’Or bekommt, läuft etwas falsch im Fußball."

Dem 58-fachen französischen Nationalspieler imponiert besonders die Spielweise des gebürtigen Engländers und zieht dabei einen Vergleich mit einem der allergrößten.

"Olise ist es auf gut Deutsch scheißegal, ob er trifft, eine Vorlage gibt oder nicht. Man sieht, dass er nicht daran denkt, etwas für sich selbst zu machen, sondern immer schaut, was der Mannschaft hilft. Mein früherer Nationalmannschaftskollege Zinedine Zidane war genauso", sagt Sagnol, der aktuell georgischer Nationaltrainer ist.

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