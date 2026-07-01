Nach dem WM-Debakel gegen Paraguay bleibt im DFB-Team wohl kein Stein auf dem anderen.

Es dürfte sich ein Umbruch anbahnen, auch Bundestrainer Julian Nagelsmann steht zur Diskussion und könnte von Jürgen Klopp abgelöst werden (Mehr Infos>>>).

"Man muss mit den Jungen spielen"

Auch "Sky"-Experte Didi Hamann fordert einen radikalen Neuanfang – ohne mehrere, jahrelange Stammspieler.

Laut dem 52-Jährigen sollten weder Kapitän Joshua Kimmich noch seine früheren Münchner Teamkollegen Leroy Sané und Leon Goretzka zukünftig noch Teil der DFB-Auswahl sein.

"Da sollten wir jetzt einen Neuanfang machen. Man muss jetzt einfach mit den Jungen spielen, weil wir uns das zu lange angesehen haben", so Hamann. Als Alternativen nennt er unter anderem Bayern-Talent Tom Bischof oder Stuttgart-Spielmacher Angelo Stiller.

Kimmich will weitermachen

Während sich Leroy Sané und Leon Goretzka bislang nicht zu ihrer Zukunft im DFB-Team geäußert haben, ließ Joshua Kimmich nach dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay durchblicken, weitermachen zu wollen.

"Was ich niemals tun werde, ist aufgeben", stellte der 31-Jährige klar.