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England ENG
Demokratische Republik Kongo COD
Heute 18:00 Uhr
NEWS
WM heute: Sechzehntelfinale England - DR Kongo
In der Runde der besten 32 treffen die Three Lions auf den besten Gruppendritten. LIVE-Infos:
Is football coming home?
Um diese Frage mit "Yes" zu beantworten, ist es für das englische Nationalteam noch ein langer Weg. Die nächste Hürde ist das Sechzehntelfinale gegen DR Kongo am Mittwoch (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Three Lions beendeten die Gruppenphase als Erster der Gruppe L mit sieben Punkten. DR Kongo qualifizierte sich als bester Gruppendritter für die K.o.-Phase.
Der Sieger trifft im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells Mexiko gegen Ecuador.