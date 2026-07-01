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Kroos über DFB-Team: "Haben keine Weltklasse-Spieler"

Der sechsfache Champions-League-Sieger trifft nach dem WM-Aus gegen Paraguay ein hartes Urteil über die deutsche Mannschaft.

Kroos über DFB-Team: "Haben keine Weltklasse-Spieler" Foto: © gepa
Textquelle: © LAOLA1
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Das WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay reiht sich für Deutschland als nächstes in die Liste der katastrophalen WM-Ergebnisse ein.

Nach den beiden Gruppen-Aus 2018 und 2022 schafft es das DFB-Team erneut nicht, sich fürs Achtelfinale der Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Daher hagelte es in den vergangenen Tagen auch Kritik von allen Seiten. Mit Toni Kroos reiht sich nun ein weiterer ehemaliger Weltklasse-Spieler ein, der kein gutes Haar am Auftritt der Deutschen lässt.

"Weltklasse-Spieler entscheiden die WM"

In seiner TikTok-Sendung "Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe" stellt der Weltmeister von 2014 jetzt die Spieler-Qualität in Frage: "Wir haben aktuell keinen einzigen Weltklasse-Spieler."

Gleichzeitig ergänzt er: "Wir haben Spieler mit Weltklasse-Potential. das heißt aber noch lange nicht, dass sie Weltklasse sind. Die Weltklasse-Spieler entscheiden gerade die ganzen WM-Spiele. Und die stehen da in der Torschützenliste, wo die Weltklasse-Spieler eben stehen. Da haben wir keinen einzigen, da müssen wir auch ehrlich sein."

Kroos, der beim Debakel 2018 selbst dabei war, vermisst zudem das Gefühl, dass die Mannschaft jederzeit einen Gang hochschalten könne. Dieses Gefühl sei zu seiner Zeit immer da gewesen.

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