WM heute: Dieser TV-Sender zeigt England - DR Kongo

Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel England gegen DR Kongo (Mittwoch, ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt die ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 02.07., 02:00 Uhr: USA vs. Bosnien-Herzegowina