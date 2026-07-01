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WM heute: Dieser TV-Sender zeigt England - DR Kongo

WM 2026 heute live: Wo läuft England gegen DR Kongo am Mittwoch ab 18:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM heute: Dieser TV-Sender zeigt England - DR Kongo Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel England gegen DR Kongo (Mittwoch, ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt die ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 02.07., 02:00 Uhr: USA vs. Bosnien-Herzegowina

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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