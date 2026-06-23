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Norwegen NORFrankreich FRA
Freitag 21:00 Uhr
NEWS
Frankreichs Teamchef fehlt nach Trauerfall gegen Norwegen
Deschamps reist beim Spiel gegen Norwegen zurück nach Frankreich, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen.
Frankreichs Teamchef Didier Deschamps wird beim letzten Fußball-WM-Gruppenspiel seiner Mannschaft am Freitag gegen Norwegen fehlen.
Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen, teilte der französische Fußballverband am Dienstag mit. Der 57-Jährige erfuhr am Dienstag vom Tod seiner Mutter.
In Abwesenheit des Teamchefs wird Co-Trainer Guy Stephan die bereits für die K.o.-Phase qualifizierten Franzosen auf das Match vorbereiten.