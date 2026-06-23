Frankreichs Teamchef fehlt nach Trauerfall gegen Norwegen

Frankreichs Teamchef Didier Deschamps wird beim letzten Fußball-WM-Gruppenspiel seiner Mannschaft am Freitag gegen Norwegen fehlen.

Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen, teilte der französische Fußballverband am Dienstag mit. Der 57-Jährige erfuhr am Dienstag vom Tod seiner Mutter.

In Abwesenheit des Teamchefs wird Co-Trainer Guy Stephan die bereits für die K.o.-Phase qualifizierten Franzosen auf das Match vorbereiten.