Norwegen Norwegen NOR
Frankreich Frankreich FRA
Freitag 21:00 Uhr
1 5.00
X 4.20
2 1.63
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Frankreichs Teamchef fehlt nach Trauerfall gegen Norwegen

Deschamps reist beim Spiel gegen Norwegen zurück nach Frankreich, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen.

Frankreichs Teamchef fehlt nach Trauerfall gegen Norwegen Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © APA
Kommentare

Frankreichs Teamchef Didier Deschamps wird beim letzten Fußball-WM-Gruppenspiel seiner Mannschaft am Freitag gegen Norwegen fehlen.

Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen, teilte der französische Fußballverband am Dienstag mit. Der 57-Jährige erfuhr am Dienstag vom Tod seiner Mutter.

In Abwesenheit des Teamchefs wird Co-Trainer Guy Stephan die bereits für die K.o.-Phase qualifizierten Franzosen auf das Match vorbereiten.

Mehr zum Thema

Deschamps stellt 48 Jahre alten WM-Rekord ein

Deschamps stellt 48 Jahre alten WM-Rekord ein

FIFA WM
1
Geniales Fan-Ritual! Norwegen-Fans rudern am Times Square

Geniales Fan-Ritual! Norwegen-Fans rudern am Times Square

FIFA WM
4
Spektakuläre Ruder-Show! So jubeln Haaland und Co. mit den Fans

Spektakuläre Ruder-Show! So jubeln Haaland und Co. mit den Fans

FIFA WM
5
WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

FIFA WM
WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale

WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale

FIFA WM
VIDEO: Haaland netzt doppelt! Senegal reagiert zu spät

VIDEO: Haaland netzt doppelt! Senegal reagiert zu spät

FIFA WM
VIDEO: Mbappe zeigt erneut mit Doppelpack auf

VIDEO: Mbappe zeigt erneut mit Doppelpack auf

FIFA WM

Kommentare

Fußball Didier Deschamps FIFA WM 2026 Norwegen (Team, Fußball) Frankreich (Team, Fußball)