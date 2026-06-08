WM-Schiedsrichter darf nicht in die USA einreisen

Trotz eines gültigen Visums durfte der WM-Schiedsrichter Omar Artan nicht in die USA einreisen.

Das teilt ein Vertreter des somalischen Sportministeriums am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur mit. Demnach sei Artan, der der erste WM-Schiri aus Somalia gewesen wäre, die Einreise am Miami International Airport verweigert worden.

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Somalia ist einer von jenen Staaten, die auf einer Einreise-Verbotsliste stehen. Diese wurde vom aktuellen US-Präsidenten Donald Trump eingeführt.

Schon zurück in Istanbul

Der leitende Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport, Ciise Aden Abshir, erklärt gegenüber AFP, dass Artan ein gültiges Visum besaß. Mittlerweile sei der Schiedsrichter wieder zurück nach Istanbul geflogen.

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"Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, die geplanten Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay“, so Abshir.