Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?
Ralf Rangnick verzichtet nach Baumgartners Ausfall vorerst auf eine Nachnominierung. Zu Recht?
Christoph Baumgartner fällt für die WM 2026 aus – doch Ralf Rangnick lässt den letzten Kaderplatz weiterhin unbesetzt.
Ist das clever oder unnötig riskant?
In der Reaction-Ausgabe der ADMIRAL Ansakonferenz diskutieren Hannes, July und Patrick über die Nachnominierungs-Strategie des ÖFB-Teamchefs.
"Dass niemand nachnominiert wird, kann ich nicht wirklich nachvollziehen", schreibt User "Kiwipfluecker".
"Panos_Crete" sieht die Sache anders: "Es ergibt absolut Sinn, zu warten, ob sich noch jemand verletzt und welche Positionen die Nachrücker dann abdecken müssen."
Wer würde dem ÖFB-Team jetzt am meisten helfen? Und braucht Österreich überhaupt einen 26. Spieler für die WM?
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