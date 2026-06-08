Ansakonferenz

Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Ralf Rangnick verzichtet nach Baumgartners Ausfall vorerst auf eine Nachnominierung. Zu Recht?

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Christoph Baumgartner fällt für die WM 2026 aus – doch Ralf Rangnick lässt den letzten Kaderplatz weiterhin unbesetzt.

Ist das clever oder unnötig riskant?

In der Reaction-Ausgabe der ADMIRAL Ansakonferenz diskutieren Hannes, July und Patrick über die Nachnominierungs-Strategie des ÖFB-Teamchefs.

"Dass niemand nachnominiert wird, kann ich nicht wirklich nachvollziehen", schreibt User "Kiwipfluecker".

"Panos_Crete" sieht die Sache anders: "Es ergibt absolut Sinn, zu warten, ob sich noch jemand verletzt und welche Positionen die Nachrücker dann abdecken müssen."

Wer würde dem ÖFB-Team jetzt am meisten helfen? Und braucht Österreich überhaupt einen 26. Spieler für die WM?

Hier ansehen:

Die ADMIRAL Ansakonferenz als Podcast anhören:

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