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Gattuso-Nachfolger gesucht: Er ist Favorit auf Italien-Posten

Italien möchte wieder an alte Erfolge anschließen. Dafür soll der Europameister-Trainer von 2021 zurückkehren.

Gattuso-Nachfolger gesucht: Er ist Favorit auf Italien-Posten Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Roberto Mancini könnte schon bald auf die Trainerbank der italienischen Nationalmannschaft zurückkehren. Der 61-Jährige hat bereits im Mai signalisiert, dass er für ein Comeback bei der "Squadra Azzurra“ offen wäre.

Laut Fabrizio Romano gilt Mancini inzwischen als Top-Kandidat für den Posten des Teamchefs.

Der Europameister-Coach von 2021 soll noch auf die endgültige Entscheidung des italienischen Fußballverbands warten.

Bei den Testspiel-Siegen im Juni gegen Luxemburg und Griechenland stand U21-Teamchef Silvio Baldini an der Seitenlinie.

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