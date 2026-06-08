Gattuso-Nachfolger gesucht: Er ist Favorit auf Italien-Posten

Roberto Mancini könnte schon bald auf die Trainerbank der italienischen Nationalmannschaft zurückkehren. Der 61-Jährige hat bereits im Mai signalisiert, dass er für ein Comeback bei der "Squadra Azzurra“ offen wäre.

Laut Fabrizio Romano gilt Mancini inzwischen als Top-Kandidat für den Posten des Teamchefs.

Der Europameister-Coach von 2021 soll noch auf die endgültige Entscheidung des italienischen Fußballverbands warten.

Bei den Testspiel-Siegen im Juni gegen Luxemburg und Griechenland stand U21-Teamchef Silvio Baldini an der Seitenlinie.