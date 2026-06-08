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adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

Der Ball, mit dem bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ Geschichte geschrieben wird, kann bald dir gehören: Gemeinsam mit adidas verlosen wir 3x den offiziellen WM-Spielball.

adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen
Textquelle: © LAOLA1
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Wenn im Sommer 2026 die besten Teams der Welt um den WM-Titel kämpfen, steht auch er im Mittelpunkt: der adidas Trionda, der offizielle Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™.

Von Tango über Jabulani bis hin zum Teamgeist-Ball: Er folgt auf eine Reihe legendärer WM-Bälle, die Fußballfans auf der ganzen Welt mit ikonischen Momenten verbinden. Nun schreibt der Trionda das nächste Kapitel dieser Geschichte.

Für Österreichs Fans hat diese WM einen ganz besonderen Stellenwert: Der ÖFB ist dabei und darf von der großen Bühne träumen. Mit etwas Glück kannst auch du dir ein Stück dieses Turniers nach Hause holen.

Jetzt anmelden und die Chance auf den Ball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ sichern!

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