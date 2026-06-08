adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

Wenn im Sommer 2026 die besten Teams der Welt um den WM-Titel kämpfen, steht auch er im Mittelpunkt: der adidas Trionda, der offizielle Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™.

Von Tango über Jabulani bis hin zum Teamgeist-Ball: Er folgt auf eine Reihe legendärer WM-Bälle, die Fußballfans auf der ganzen Welt mit ikonischen Momenten verbinden. Nun schreibt der Trionda das nächste Kapitel dieser Geschichte.

Für Österreichs Fans hat diese WM einen ganz besonderen Stellenwert: Der ÖFB ist dabei und darf von der großen Bühne träumen. Mit etwas Glück kannst auch du dir ein Stück dieses Turniers nach Hause holen.

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