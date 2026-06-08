Konrad Laimer, der Flexible

"Ich habe mir gedacht: Wie deppat kann man sein?", erzählt Konrad Laimer.

Als er nach seinem Handspiel im letzten WM-Test gegen Tunesien mit Rot vom Platz musste, befürchtete der 29-Jährige noch, sich damit eine Sperre für den Turnierstart gegen Jordanien eingehandelt zu haben.

Inzwischen weiß er längst, dass dem nicht so ist.

Auch 97 Spiele wären kein Problem gewesen

Die Partie gegen Tunesien war das 55. Pflichtspiel in dieser Saison, das der Salzburger bestritten hat. Damit stand er öfter am Rasen als jeder andere seiner ÖFB-Kollegen. Hier die Stats aller Spieler >>>

Steckt die Saison noch in den Knochen? Laimer winkt ab: "Das ist komplett vergessen. Die Vorfreude ist so groß. Ich hätte 97 Spiele machen können und würde mich jetzt frisch fühlen."