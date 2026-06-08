"Wir wollen der ganzen Welt zeigen, wie gut so ein kleines Land wie Österreich Fußball spielen kann"
Die WM 2026 mit Österreich. Das ist eine große Sache für alle Beteiligten. Und sie soll noch größer werden.
"Wir wollen der ganzen Welt zeigen, wie gut so ein kleines Land wie Österreich Fußball spielen kann", sagt Laimer.
Die Positions-Frage
Dass der 29-Jährige seinen Beitrag leisten will und wird, steht eigentlich außer Frage. Wo das sein wird, ist hingegen offen. Laimer ist ein flexibler Spieler.
Zuletzt etablierte sich der Bayern-Profi – wie auch bei seinem Arbeitgeber – auf der Position des Außenverteidigers. Mal links, mal rechts.
Laimer lacht: "Ich erwarte mittlerweile gar keine Position mehr. Das kann sich immer schnell drehen."
Präferenzen hat er sowieso keine: "Es ist mir sowas von egal, ob es rechts oder links hinten ist, ob es rechts oder links vorne ist. Ich habe diese Positionen in der Nationalmannschaft schon alle gespielt. Und ich glaube, ich kann der Mannschaft auf jeder dieser Positionen etwas geben."
Nachsatz: "Dort, wo mich Mannschaft und Trainer brauchen, mache ich meinen Job."
Der authentische Teamplayer
Sätze wie diese mögen oft wie leere Worthülsen daherkommen, um das große Ego zu kaschieren. In Laimers Fall ist das aber vielmehr authentisch.
"Ich bin als Typ einfach so – ich stelle mich immer in den Dienst der Mannschaft", versichert er, "ich will Spiele gewinnen, mir war es immer schon wurscht, ob ich dann der bin, der das Tor macht. Das Wichtigste ist für mich, als Mannschaft maximalen Erfolg zu haben."
"Wenn etwas kommt, das passt, kann es sein, dass es vor der WM noch ist."
Und dann spielt er eben einfach dort, wo ein Trainer von ihm erwartet, das Maximum beitragen zu können. "Ich habe da keine Anpassungsschwierigkeiten", sagt er.
Konrad Laimer, der Flexible. Das war immer schon so: "Das war immer schon eine große Stärke. Egal, wo ich hingekommen bin, wo etwas neu war, ich konnte mich immer schnell anpassen. Ich konnte mich immer schnell an diverse Strapazen adaptieren, das ist mir immer leicht gefallen."
Die Zukunft
Ob er sich schon bald an eine neue Stadt, an einen neuen Klub anpassen muss? Das Trara rund um eine potenzielle Vertragsverlängerung beim FC Bayern ist bis ins Detail dokumentiert.
Im Sommer 2027 läuft das Arbeitspapier aus.
Laimer sagt dazu: "Im Fußball kann es manchmal schnell gehen. Wenn etwas kommt, das passt, kann es sein, dass es vor der WM noch ist. Wenn nicht, bin ich auch entspannt. Mein voller Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt."
Auch da ist er flexibel.