Südkorea im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Weltranglisten-Platzierung: 25

Beste WM-Platzierung: 4. Platz 2002 (12 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Myung-bo Hong (seit 2024)

Marktwert gesamt: 139,05 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Kang-in Lee (PSG) - 28 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Heung-min Son (Los Angeles FC)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1

Südkoreas Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Südkorea reist mit einer eingespielten Mannschaft und viel WM-Erfahrung an. Angeführt von Superstar Son Heung-min verfügt das Team über zahlreiche Europa-Legionäre und kam souverän durch die Qualifikation. Unter Trainer Hong Myung-bo befindet sich die Spielweise jedoch noch im Umbruch. Die Südkoreaner gelten als Kandidat für das Achtelfinale, für einen tiefen Turnierlauf fehlt im Vergleich zu den Top-Nationen aber die individuelle Qualität in der Breite. Das Erreichen der K.-o.-Phase wäre ein realistischer Erfolg.