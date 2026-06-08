Südkorea im Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Südkorea im Check:
Weltranglisten-Platzierung: 25
Beste WM-Platzierung: 4. Platz 2002 (12 WM-Teilnahmen inkl. 2026)
Teamchef: Myung-bo Hong (seit 2024)
Marktwert gesamt: 139,05 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Kang-in Lee (PSG) - 28 Millionen Euro
Schlüsselspieler: Heung-min Son (Los Angeles FC)
Bevorzugtes System: 3-4-2-1
Südkoreas Kader im Überblick >>>
WM-Einschätzung:
Südkorea reist mit einer eingespielten Mannschaft und viel WM-Erfahrung an. Angeführt von Superstar Son Heung-min verfügt das Team über zahlreiche Europa-Legionäre und kam souverän durch die Qualifikation. Unter Trainer Hong Myung-bo befindet sich die Spielweise jedoch noch im Umbruch. Die Südkoreaner gelten als Kandidat für das Achtelfinale, für einen tiefen Turnierlauf fehlt im Vergleich zu den Top-Nationen aber die individuelle Qualität in der Breite. Das Erreichen der K.-o.-Phase wäre ein realistischer Erfolg.