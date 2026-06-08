Achtung! Fußball-WM lockt Einbrecher an

Während Fußball-Großevents steigt die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Häuser in Österreich um elf Prozent.

Besonders hoch ist das Risiko bei Turnieren in Übersee, warnte die Wiener Städtische Versicherung am Montag, drei Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA.

20 Prozent mehr während Brasilien-WM

Bei Turnieren in Übersee ist das Risiko sogar besonders hoch. Während der WM in Brasilien 2014 geschahen rund 20 Prozent mehr Einbrüche, zeigt die Analyse der Wiener Städtischen.

Aufgrund der Zeitverschiebung fanden viele Spiele erst spät abends oder nachts statt - eine Zeit, in der Einbrüche generell am häufigsten sind, wurde in der Aussendung erläutert.

Gleiches gilt auch für diese WM. Zudem werde insbesondere die Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft die heimischen Fußballfans für das Großevent begeistern.

Einfache Sicherheitsmaßnahmen

"Die Fußball-WM ist nicht nur ein Fest für Fans, sondern leider auch eine Gelegenheit für Kriminelle - erhöhte Wachsamkeit kann helfen, Risiken zu minimieren, vor allem wenn die WM in Übersee stattfindet", betonte Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Einfache Sicherheitsmaßnahmen wie das konsequente Versperren von Türen und Fenstern und das Wegräumen möglicher Einstiegshilfen wie Leitern, Werkzeuge oder Kisten können helfen, das Risiko deutlich zu reduzieren, so die Ratschläge.

Maßnahmen wirken

Die Zahlen zeigen jedoch einen positiven Trend. Seit dem Höhepunkt im Jahr 2014 gab es Rückgänge, zuletzt lagen die Werte bei rund 15 Einbrüchen pro Tag während eines Turniers.

"Diese Entwicklung zeigt, dass sich Präventionsmaßnahmen und ein gestiegenes Sicherheitsbewusstsein positiv auswirken. Dennoch bleibt das Risiko während Großevents erhöht", warnte Wendler. Ein Sonderfall war die WM 2022 in Katar, die erstmals im Winter stattfand. Angesichts dessen gab es keine Fanmeilen - und damit weniger Gelegenheiten für Einbrüche.