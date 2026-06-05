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Kostenlose WM-Tickets durch Panne - FIFA fordert Zahlung
Es handelt sich um rund 60 Fans, die eine Mitteilung zu Tickets erhalten haben. Die Karten bleiben vorerst reserviert, die Personen wurden jedoch zu einer korrekten Zahlung aufgefordert.
Wegen eines Fehlers auf der FIFA-Website haben Dutzende Fans kostenlose Tickets für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erhalten.
Der Weltverband hat die Käufer inzwischen aber aufgefordert, den korrekten Betrag für die Karten zu bezahlen. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte die FIFA knapp eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel. Der Verband bedauerte den Fehler sowie etwaige dadurch entstandene Unannehmlichkeiten.
Früheres Zahlungsproblem als Ursache
Etwa 60 Fans hätten am Mittwoch "eine Mitteilung zu Tickets erhalten, die aufgrund eines früheren Zahlungsproblems während des Bestellvorgangs kostenlos zugeteilt worden waren", erklärte die FIFA.
"Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die betroffenen Fans wurden aufgefordert, die Zahlung des korrekten Betrags vorzunehmen." "Sky News" hatte zuvor von der Ticket-Panne berichtet.
Die WM beginnt am kommenden Donnerstag mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-City.