So schätzt Legende Toni Polster die Chancen des ÖFB-Teams ein

Geht es nach Toni Polster, dann sollte einem Aufstieg des österreichischen Nationalteams aus der WM-Gruppenphase nichts im Wege stehen.

Angesichts der Gruppengegner und des Modus sieht der einstige ÖFB-Goalgetter die Truppe von Ralf Rangnick zumindest im Sechzehntelfinale. "Bei aller Liebe, aber bei diesem aufgeblähten Teilnehmerfeld müssten wir das schaffen. Diese Klasse haben wir", sagte Polster der APA.

Der WM-Spielplan >>>

Gut aufgestelltes Team

Schon ein Sieg im Auftaktmatch in Santa Clara gegen Jordanien dürfte wohl zum Einzug in die K.o.-Phase reichen. Danach ist laut Polster alles möglich. Selbst vor Spanien, einem möglichen Rivalen im Sechzehntelfinale, müsse man nicht in Ehrfurcht erstarren.

"Weil wir eine gute Mannschaft haben. Man muss sich nur anschauen, bei welchen Vereinen unsere ersten elf spielen - das liest sich wie das A und O, da brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken."

Auch im Angriff sieht Polster das ÖFB-Team gut aufgestellt. Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch verfügen über viel Klasse und Routine, betonte der Wiener. "Und Gott sei Dank ist Sasa Kalajdzic gut in Form gekommen. Dadurch haben wir vorne mehr Möglichkeiten."

Warnung vor Selbstzufriedenheit

Trotz aller Qualität müsse man aber auch vorsichtig sein, warnte Polster. "Alle erzählen immer, wie super unsere Nationalmannschaft ist. Wenn man das regelmäßig hört, wird man vielleicht ein bisschen träge und holt nicht das letzte Quäntchen aus sich heraus, um erfolgreich zu sein."

Polster nahm an zwei Weltmeisterschaften teil, 1990 und 1998 war jeweils nach der Gruppenphase Endstation. Speziell 1998 war man mit hohen Erwartungen angereist, doch nach Unentschieden gegen Kamerun und Chile und einer Niederlage gegen Italien trat man vorzeitig die Heimreise an.