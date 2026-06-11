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WM 2026 heute: Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika

Die WM 2026 beginnt! Im Eröffnungsspiel trifft Mexiko im Atztekenstadion auf Südafrika. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika Foto: © IMAGO / ImagenShop
Textquelle: © LAOLA1
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Gastgeber Mexiko eröffnet heute gegen Südafrika die FIFA Weltmeisterschaft 2026. Ankick ist um 21:00 Uhr MEZ - im LIVE-Ticker >>>.

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Mexiko konnte zuletzt den Test gegen Serbien mit 5:1 gewinnen und Selbstvertrauen sammeln. Die Südafrikaner sind im Duell Außenseiter. Zuletzt remisierte man im Test gegen Jamaika 1:1.

Neben Mexiko und Südafrika komplettieren Südkorea und Tschechien eine ausgeglichene Gruppe A, in der es eigentlich keinen wirklichen Favoriten gibt.

Gruppe A: Spielplan, Ergebnisse & Tabelle >>>

Mexiko - Südafrika im LIVE-Ticker:

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