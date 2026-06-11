Mexiko MEX
Südafrika RSA
Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika
Die WM 2026 beginnt! Im Eröffnungsspiel trifft Mexiko im Atztekenstadion auf Südafrika. LIVE-Infos:
Gastgeber Mexiko eröffnet heute gegen Südafrika die FIFA Weltmeisterschaft 2026. Ankick ist um 21:00 Uhr MEZ - im LIVE-Ticker >>>.
Jetzt bei den Spielen mitdiskutieren: Der neue LIVE-Chat bei LAOLA1 >>>
Mexiko konnte zuletzt den Test gegen Serbien mit 5:1 gewinnen und Selbstvertrauen sammeln. Die Südafrikaner sind im Duell Außenseiter. Zuletzt remisierte man im Test gegen Jamaika 1:1.
Neben Mexiko und Südafrika komplettieren Südkorea und Tschechien eine ausgeglichene Gruppe A, in der es eigentlich keinen wirklichen Favoriten gibt.
Gruppe A: Spielplan, Ergebnisse & Tabelle >>>