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Jetzt mitdiskutieren: Der neue LIVE-Chat bei LAOLA1
Pünktlich zur WM erweitert LAOLA1 das LIVE-Erlebnis für seine User um ein neues Feature: den LIVE-Chat.
Der LAOLA1-LIVE-Chat ist da!
Ab sofort können Fans während ausgewählter Spiele direkt miteinander diskutieren, Meinungen austauschen und gemeinsam die spannendsten Momente verfolgen – und das in Echtzeit.
Premiere feiert der LIVE-Chat natürlich beim Eröffnungsspiel der FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Ab 21 im LIVE-Ticker >>>
So funktioniert der LIVE-Chat
Das rote LIVE-Chat-Symbol befindet sich während einer Partie im LIVE-Ticker rechts unten beim jeweiligen Spiel. Mit einem Klick öffnet sich der Chatbereich, in dem sich LAOLA1-User aktiv an der Diskussion beteiligen können.
Ob Spielprognosen vor dem Anpfiff, Diskussionen über strittige Schiedsrichterentscheidungen oder Reaktionen auf Tore und Highlights – der LIVE-Chat bietet die Möglichkeit, das Spiel gemeinsam mit anderen Fans zu erleben.
Jetzt ausprobieren
Wir freuen uns auf spannende Diskussionen und eure Meinungen zu den größten Sportereignissen des Jahres!