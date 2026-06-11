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Jetzt mitdiskutieren: Der neue LIVE-Chat bei LAOLA1

Pünktlich zur WM erweitert LAOLA1 das LIVE-Erlebnis für seine User um ein neues Feature: den LIVE-Chat.

Jetzt mitdiskutieren: Der neue LIVE-Chat bei LAOLA1
Textquelle: © LAOLA1
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Der LAOLA1-LIVE-Chat ist da!

Ab sofort können Fans während ausgewählter Spiele direkt miteinander diskutieren, Meinungen austauschen und gemeinsam die spannendsten Momente verfolgen – und das in Echtzeit.

Premiere feiert der LIVE-Chat natürlich beim Eröffnungsspiel der FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Ab 21 im LIVE-Ticker >>>

So funktioniert der LIVE-Chat

Das rote LIVE-Chat-Symbol befindet sich während einer Partie im LIVE-Ticker rechts unten beim jeweiligen Spiel. Mit einem Klick öffnet sich der Chatbereich, in dem sich LAOLA1-User aktiv an der Diskussion beteiligen können.

Ob Spielprognosen vor dem Anpfiff, Diskussionen über strittige Schiedsrichterentscheidungen oder Reaktionen auf Tore und Highlights – der LIVE-Chat bietet die Möglichkeit, das Spiel gemeinsam mit anderen Fans zu erleben.

Jetzt ausprobieren

Wir freuen uns auf spannende Diskussionen und eure Meinungen zu den größten Sportereignissen des Jahres!

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