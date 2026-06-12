Mexiko Mexiko MEX
Südafrika Südafrika RSA
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
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Die Highlights zum turbulenten WM-Auftakt im Aztekenstadion

Mexiko gewinnt das Auftaktspiel der WM 2026 gegen Südafrika verdient. Die Highlights dazu im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Mexiko gewinnt das WM-Auftaktspiel gegen Südafrika!

Die Gastgeber setzen sich im legendären Aztekenstadion mit 2:0 durch. Julian Quinones (9.) und Raul Jimenez (67.) sorgen für die Treffer (>>> zum Spielbericht).

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Die Highlights dazu gibt es im Video:

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