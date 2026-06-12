Die Highlights zum turbulenten WM-Auftakt im Aztekenstadion

Mexiko gewinnt das WM-Auftaktspiel gegen Südafrika!

Die Gastgeber setzen sich im legendären Aztekenstadion mit 2:0 durch. Julian Quinones (9.) und Raul Jimenez (67.) sorgen für die Treffer (>>> zum Spielbericht).

Rote Karten, Pfiffe, Gänsehaut: Ein turbulenter WM-Auftakt >>>

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