Co-Gastgeber Mexiko gewinnt das Eröffnungsspiel der WM 2026 gegen Südafrika mit 2:0.

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Im Aztekenstadion von Mexiko City sind die Hausherren von Beginn an das dominierende Team. Bereits in der vierten Minute bietet sich Raúl Jiménez die erste Top-Chance, bei seinem starken Abschluss taucht Südafrikas Keeper Ronwen Williams aber schnell ab und pariert.

Nur fünf Minuten später geht Mexiko in Führung, Julian Quinones profitiert von einem folgenschweren Fehler im Aufbauspiel und schiebt zum 1:0 ein (9.). Bis zur ersten "Cooling Break" - der neu eingeführten Trinkpause - passiert wenig, gegen Ende der ersten Hälfte zündet Mexiko aber noch einmal den Turbo.

Williams ist bei einem Schuss von Roberto Alvarado überragend zur Stelle (42.), nur eine Minute später trifft Quinones die Stange. Gegen überforderte südafrikanische Verteidiger ist Mexiko aber zu nachlässig, eine weitere Top-Chance in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wird leichtfertig liegengelassen.

Drei Rote Karten in Hälfte zwei

Direkt mit dem Wiederanpfiff leistet sich Südafrika den nächsten Fauxpas, Tormann Williams spielt Alvaro Fidalgo in die Beine, der vertändelt die Einladung aber. Ab der 49. Minute ist Südafrika dann nur mehr zu zehnt. Yaya Sithole bringt als letzter Mann Brian Gutierrez zu Fall.

Die Überzahl kann Mexiko lange nicht nutzen - in der 67. Minute trifft Jiménez dann aber zum 2:0, er köpft eine Traumflanke am zweiten Pfosten über die Linie.

In der 84. Minute sieht mit dem eingewechselten Themba Zwane ein zweiter Südafrikaner Rot, der VAR hatte einen Schlag von Zwane ins Gesicht von Alvarado bemerkt. Es geht turbulent weiter: César Montes sieht bei Mexiko ebenfalls Rot für Torraub, der Kapitän holt Khuliso Mudau vor dem Strafraum von den Beinen (90+2).

Mit dem ungefährdeten Auftaktsieg gegen schwache Südafrikaner macht Mexiko aber direkt einen großen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale.