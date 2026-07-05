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"Fassungslos" - Belgien reagiert auf Causa Balogun

Der US-Stürmer Folarin Balogun wurde nach seiner Rotsperre nun doch von der FIFA pardoniert. Belgien prüft rechtliche Schritte.

"Fassungslos" - Belgien reagiert auf Causa Balogun Foto: © IMAGO / Belga
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Der Belgische Fußballverband reagiert mit Unverständnis auf die Entscheidung der FIFA, die Achtelfinal-Sperre von Folarin Balogun zurückzunehmen.

Der US-Stürmer flog im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit glatt Rot vom Feld. Anstatt einer automatischen Sperre erhält Balogun nun eine Bewährung über ein Jahr.

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Man sei über die Spielberechtigung Baloguns "fassungslos" und prüfe rechtliche Schritte, hieß es in einer Stellungnahme.

Die Belgier verwiesen darauf, dass laut den WM-Regularien und dem FIFA-Disziplinarcode eine Rote Karte automatisch eine Sperre für das nächste Spiel nach sich ziehe. Die Entscheidung der FIFA stehe daher im Widerspruch zu den geltenden Bestimmungen.

Teamchef: "Wusste nicht, dass 1. April ist"

Nationaltrainer Rudi Garcia gibt sich ebenso überrascht: "Ich wusste nicht, dass der 5. Juli der 1. April ist. Der belgische Verband verteidigt sich nicht nur selbst, sondern auch den Fußball und dessen Integrität."

Er unterstrich aber: "Als Trainer werde ich mich auf mein Team fokussieren."

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