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Vor Frankreich-Duell: Entscheidung um Marokko-Star gefallen

Lange herrschte Hoffnung auf einen möglichen Einsatz von Marokkos Shootingstar Ismael Saibari. Nun herrscht Gewissheit.

Vor Frankreich-Duell: Entscheidung um Marokko-Star gefallen Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Marokko muss das Viertelfinale der Fußball-WM ohne Ismael Saibari bestreiten.

"Abgesehen von Saibari stehen alle zur Verfügung", sagte Trainer Mohamed Ouahbi in Foxborough vor der Partie gegen Frankreich (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für den Offensivmann komme das Spiel noch zu früh. Er hoffe aber, dass Saibari nicht für den Rest des Turniers ausfalle.

Hoffnung auf Einsatz verpufft

Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden.

Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe.

Saibari erzielte bei dieser WM bereits drei Tore. Vergangene Woche wurde verkündet, dass er von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.

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