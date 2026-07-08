Nach Einspruch: Entscheidung über Olises Gelbe Karte gefallen

Die Gelbe Karte gegen Michael Olise bleibt bestehen.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Einspruch des französischen Verbands (FFF) abgelehnt. Der Bayern-Profi wird damit im WM-Viertelfinale gegen Marokko (Donnerstag, ab 22 Uhr im LIVE-Ticker>>>) mit einer Vorbelastung antreten.

"Daran hat sich nichts geändert. Wir haben heute Morgen eine Mitteilung der FIFA erhalten, sie bleibt bestehen", bestätigte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch auf der Pressekonferenz.

Verwarnung gegen Paraguay

Olise hatte die Verwarnung im Achtelfinale gegen Paraguay in der Nachspielzeit gesehen. Aus Sicht der Franzosen eine klare Fehlentscheidung: Die TV-Bilder zeigten, dass der 24-Jährige seinen Gegenspieler Matias Galarza nicht getroffen hatte.

Der Bayern-Star hatte lediglich den Finger vor den Mund gelegt, nachdem Galarza zuvor selbst eine Auseinandersetzung provoziert hatte. Anschließend ging der Paraguayer theatralisch zu Boden und deutete einen Schlag an.

Schiedsrichter Ilgis Tantaschew aus Usbekistan entschied dennoch auf Gelbe Karte für Olise. Galarza blieb indes ohne Verwarnung.

Könnte Halbfinale verpassen

Der französische Verband hatte daraufhin bei der FIFA eine Annullierung der Karte beantragt. Die Hoffnung auf eine nachträgliche Korrektur war auch deshalb groß, weil der Weltverband kurz zuvor bei US-Stürmer Folarin Balogun eine Rotsperre aufgehoben hatte.

Im Fall Olise entschied die FIFA jedoch anders. Die Verwarnung bleibt bestehen und könnte für Frankreich noch Folgen haben. Sollte der Bayern-Profi im Viertelfinale gegen Marokko erneut Gelb sehen, wäre er bei einem möglichen Halbfinale gegen Spanien oder Belgien gesperrt.

Für die französische Mannschaft wäre ein Ausfall besonders bitter. Olise ist bislang einer der wichtigsten Offensivspieler der WM und führt mit fünf Vorlagen die Assistwertung des Turniers an. Neben ihm sind auch Bradley Barcola und Manu Koné nach dem Paraguay-Spiel vorbelastet.