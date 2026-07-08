WM-Programm, 9. Juli: Zieht Frankreich ins Halbfinale ein?

Die WM 2026 geht in die heiße Phase.

Acht Teams befinden sich noch im Rennen um den wichtigsten Titel im Weltfußball. Das Viertelfinale setzt sich aus sechs europäischen, einem südamerikanischen und einem afrikanischen Team zusammen.

Den Auftakt im Kampf um den Einzug ins Halbfinale macht am Donnerstag das Duell zwischen Frankreich und Marokko. Auf die "Équipe Tricolore" wartet dabei wohl die bislang anspruchsvollste Aufgabe des Turniers.

Ein Überblick über den Zeitplan am 9. Juli:

Programm, 9. Juli (MESZ):

22:00 Uhr: Frankreich - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

Wie auch schon bei der WM 2022 kommt es zum Duell zwischen der "Equipe Tricolore" und den "Löwen vom Atlas". Damals setzten sich die Franzosen im Halbfinale nach Toren von Theo Hernandez und Randal Kolo Muani mit 2:0 durch.

Beide Teams sind im bisherigen Turnier ungeschlagen, Frankreich mühte sich zuletzt in einem hitzigen Spiel gegen Paraguay zu einem 1:0. Marokko bewies beim 3:0 gegen Co-Gastgeber Kanada Effizienz, brauchte nur vier Torschüsse für drei Treffer.

Alle Augen werden wieder auf Kylian Mbappe und Michael Olise gerichtet sein: Mbappe will in der Torschützenliste wieder mit Lionel Messi gleichziehen, hält aktuell bei sieben Turnier-Toren. Michael Olise steht mit fünf Vorlagen an der Spitze des Assists-Rankings - ihm fehlen nur drei Assists auf den Allzeit-Rekord bei einer WM.

Marokko muss dagegen um den Einsatz des bisherigen Top-Torschützen Ismael Saibari bangen. Die Neuverpflichtung des FC Bayern traf bereits drei Mal, ihn plagen aber muskuläre Probleme.

Programm, 10. Juli (MESZ):

21:00 Uhr: Spanien - Belgien (LIVE-Ticker >>>)

Spanien hat es erstmals seit dem WM-Titel 2010 wieder ins Viertelfinale geschafft, Mikel Merino schoss die "Furia Roja" gegen Portugal in der Nachspielzeit zum 1:0-Erfolg. Es war übrigens das zehnte Last-Minute-Siegtor bei dieser WM - ein neuer Rekord.

Beeindruckend: Der amtierende Europameister hat in diesem Turnier noch kein einziges Gegentor hinnehmen müssen. Überhaupt sind die Spanier das erste Team, das in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen ohne Gegentor blieb.

Belgien meisterte seine Achtelfinal-Hürde mühelos, bezwang Co-Gastgeber USA nach den Querelen um die zur Bewährung ausgesetzte Rote Karte gegen Folarin Balogun mit 4:1. Das Team von Rudi Garcia ist damit seit 18 Spielen ungeschlagen.

Es wird das erste Pflichtspiel-Duell zwischen Spanien und Belgien seit fast 17 Jahren sein - in der Qualifikation zur WM 2010 gingen die Iberer mit 5:0 deutlich als Sieger vom Feld. David Silva und David Villa erzielten damals jeweils einen Doppelpack.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>