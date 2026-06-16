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Vor Auftaktduell: ÖFB-Gegner bangt um Torwart-Star

Gegen Algerien muss der amtierende Weltmeister um den Einsatz eines wichtigen Leistungsträgers bangen.

Vor Auftaktduell: ÖFB-Gegner bangt um Torwart-Star Foto: © IMAGO / Fotobaires
Textquelle: © LAOLA1
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Argentinien muss vor seinem ersten WM-Gruppenspiel gegen Algerien (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um einen Einsatz von Torhüter Emiliano Martinez bangen.

Teamchef Lionel Scaloni lässt einen Einsatz des zweifachen FIFA-Welttorhüters im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Auftaktduell der beiden ÖFB-Gegner offen.

Gebrochener Finger bereitet Schwierigkeiten

"Ich habe den Spielern noch nicht gesagt, wer spielt. Wenn er sich so fühlt, wie in den vergangenen Tagen, wird er spielen. Aber wir müssen abwarten", sagte Scaloni in Hinblick auf die Partie im Kansas City Stadium.

Martinez (33) hatte sich im Europa-League-Finale gegen den SC Freiburg einen Finger gebrochen. Zuletzt bereitete ihm die Verletzung auch im Training noch Schwierigkeiten.

Als Vertretung stehen mit Geronimo Rulli (34, Olympique Marseille) und Joan Musso (32, Atletico Madrid) ebenfalls zwei routinierte Torhüter von europäischen Topvereinen bereit.

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