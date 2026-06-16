Comeback gegen Katar? So steht es um Kanada-Star Alphonso Davies

Am Freitag (ab 0 Uhr MEZ im LIVE-Ticker>>>) bestreitet Co-Gastgeber Kanada gegen Katar sein zweites Spiel bei der WM 2026.

Nach dem 1:1-Remis zum Auftakt gegen Bosnien und Herzegowina will das Team von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch den ersten Dreier einfahren und einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale machen.

Dabei helfen würde Kapitän und Bayern-Star Alphonso Davies. Der 25-Jährige laboriert weiterhin an einer hartnäckigen Oberschenkel-Verletzung, die er sich im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain zugezogen hatte.

Davies trainiert nur eingeschränkt mit

Möglicherweise wird Davies aber auch das zweite Gruppenspiel der Kanadier verpassen.

Zwar absolvierte er am kanadischen Trainingsstützpunkt das Aufwärmprogramm mit der Mannschaft, befindet sich jedoch weiterhin im sogenannten „Return-to-Play“-Protokoll. Der Linksverteidiger kann weiterhin nur eingeschränkt trainieren, an einer Spielform soll er nicht teilgenommen haben. Damit ist ein Einsatz gegen Katar ungewiss.

Für Kanada hat Davies seit März 2025 kein Spiel mehr bestritten. Damals zog er sich im Finale der Concacaf Nations League einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. In 58 Länderspielen erzielte er bislang 15 Tore.