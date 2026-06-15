Ansakonferenz
WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Jordanien
Betreutes Fernsehen: Die ADMIRAL Ansakonferenz liefert eine Watchparty zum WM-Auftakt des ÖFB-Teams - sei dabei und diskutiere mit!
Textquelle: © LAOLA1
Wir brennen auf Österreichs WM-Start.
28 lange Jahre des Wartens sind vorrüber, wenn das ÖFB-Team am Mittwoch (6 Uhr im LIVE-Ticker) das erste WM-Spiel seit 1998 bestreitet. Österreich trifft in San Francisco auf WM-Neuling Jordanien.
Hannes, July und Patrick sind am Start und begleiten euch aus dem WM-Studio durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen. Unterstützung und LIVE-Updates aus dem Stadion kommen von ÖFB-Experte Harald.
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Kommentiert live, teilt eure Tipps und seid Teil der Watchparty. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.