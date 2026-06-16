Janko, Herzog & Prantl: ER soll gegen Jordanien in die Startelf

Der Countdown läuft!

Am Mittwochmorgen (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) startet das ÖFB-Team in seine erste WM-Endrunde seit 1998.

Die Vorfreude ist nicht nur in ganz Fußball-Österreich, sondern auch bei Marc Janko, Andi Herzog und Harald Prantl groß.

In einer Spezialfolge des Podcasts "Herzerl mit Janko" spricht das Duo mit LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl über ihre bei der WM bisher gewonnenen Eindrücke sowie den gemeinsamen Wunschkandidaten für die Startaufstellung beim ÖFB-Auftakt gegen Jordanien.

Die ganze Spezialfolge "Herzerl mit Janko MEETS Ansakonferenz (Harald Prantl von LAOLA1)" gibt es hier zu sehen und hören: