Janko, Herzog & Prantl: ER soll gegen Jordanien in die Startelf
Marc Janko, Andi Herzog und LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl sprechen über ihre bisherigen WM-Eindrücke und darüber, welcher ÖFB-Offensivspieler gegen Jordanien in die Startelf sollte.
Der Countdown läuft!
Am Mittwochmorgen (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) startet das ÖFB-Team in seine erste WM-Endrunde seit 1998.
Die Vorfreude ist nicht nur in ganz Fußball-Österreich, sondern auch bei Marc Janko, Andi Herzog und Harald Prantl groß.
In einer Spezialfolge des Podcasts "Herzerl mit Janko" spricht das Duo mit LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl über ihre bei der WM bisher gewonnenen Eindrücke sowie den gemeinsamen Wunschkandidaten für die Startaufstellung beim ÖFB-Auftakt gegen Jordanien.
Die ganze Spezialfolge "Herzerl mit Janko MEETS Ansakonferenz (Harald Prantl von LAOLA1)" gibt es hier zu sehen und hören: