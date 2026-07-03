Schweiz Schweiz SUI
Algerien Algerien DZA
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
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VIDEO: So bricht die Schweiz 88 Jahre alten WM-Fluch

Gegen Algerien gelingt den Eidgenossen erstmals seit 1938 wieder ein Sieg in einem K.o.-Spiel bei einer Fußball-WM.

Textquelle: © LAOLA1
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Die Schweiz steht im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026!

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Der 2:0-Sieg gegen Algerien (Spielbericht >>>) ist ein besonderer für die "Nati". Es ist nämlich der erste Sieg in einem WM-K.o.-Spiel seit 1938.

Möglich gemacht haben es die Treffer von Breel Embolo (10.) und Dan Ndoye (46.).

Algerien, gegen Österreich noch mit drei Toren erfolgreich, bleibt harmlos.

Die Highlights im VIDEO:

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