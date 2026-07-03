Schweiz SUI
Algerien DZA
Endstand
2:01:0 , 1:0
- Breel Embolo
-
Dan Ndoye
NEWS
VIDEO: So bricht die Schweiz 88 Jahre alten WM-Fluch
Gegen Algerien gelingt den Eidgenossen erstmals seit 1938 wieder ein Sieg in einem K.o.-Spiel bei einer Fußball-WM.
Die Schweiz steht im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026!
Der 2:0-Sieg gegen Algerien (Spielbericht >>>) ist ein besonderer für die "Nati". Es ist nämlich der erste Sieg in einem WM-K.o.-Spiel seit 1938.
Möglich gemacht haben es die Treffer von Breel Embolo (10.) und Dan Ndoye (46.).
Algerien, gegen Österreich noch mit drei Toren erfolgreich, bleibt harmlos.