WM-Programm, 3. Juli: Bleibt Ägypten ungeschlagen?

Die Sechzehntelfinals bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 finden bald ihr Ende, es geht mit den ersten Achtelfinals los.

Top-Nationen wie Argentinien wollen sich ihr Achtelfinal-Ticket noch sichern, während Frankreich oder auch Kanada bereits vor ihrem Achtelfinal-Duell stehen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 3. Juli:

Programm, 3. Juli (MESZ):

20:00 Uhr: Australien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

Das Duell zweier Gruppenzweiter bei dieser Weltmeisterschaft.

Australien schlug zum Auftakt die Türkei mit 2:0, kassierte dann eine Niederlage gegen die USA. Zum Abschluss trennte man sich mit Paraguay, die jüngst Deutschland aus dem Turnier geschmissen haben, torlos.

Ägypten hingegen ist immerhin noch ungeschlagen bei diesem Großereignis. Gegen Belgien und den Iran holte man einen Punkt, Neuseeland wurde mit 3:1 geschlagen.

Programm, 4. Juli (MESZ):

00:00 Uhr: Argentinien - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)

Der Weltmeister Argentinien marschierte mit Siegen über Algerien (3:0), Österreich (2:0) und Jordanien (3:1) locker ins Sechzehntelfinale

Die Kap Verden sind bei ihrem WM-Debüt sensationell mit drei Remis Zweiter in einer Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien geworden

Lionel Messi ist während dieser WM zum alleinigen Rekordtorschützen aufgestiegen, mit sechs Toren ist er geteilter Spitzenreiter der Torschützenliste dieser WM

03:30 Uhr: Kolumbien - Ghana (LIVE-Ticker >>>)

In diesem Duell treffen der Erste der Gruppe K und der Dritte der Gruppe L aufeinander

Die Kolumbianer behielten dank Siegen über Usbekistan (3:1) und DR Kongo (1:0) die Oberhand über die Portugiesen, gegen die sie sich 0:0 trennten

Ghana erwischte einen Traumstart in die WM mit Siegen über Panama (1:0) und einem Remis gegen England (0:0), musste sich am letzten Spieltag aber Kroatien geschlagen geben (1:2)

19:00 Uhr: Kanada - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

Kanada steht erstmals in einem WM-Achtelfinale und will den Heimvorteil in Houston nutzen.

Die Nordamerikaner lösten das Ticket mit einem Last-Minute-Sieg gegen Südafrika, Marokko setzte sich dramatisch im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durch.

Beide Teams gehören zu den Überraschungen der K.o.-Phase und kämpfen um den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale. Der Sieger trifft dort auf den Gewinner der Partie Paraguay gegen Frankreich.

23:00 Uhr: Paraguay - Frankreich (LIVE-Ticker >>>)

Paraguay sorgte mit dem Sensationssieg im Elfmeterschießen gegen Deutschland für eine der größten Überraschungen des Turniers.

Frankreich präsentierte sich bislang in bestechender Form und ließ Schweden im Sechzehntelfinale mit 3:0 keine Chance.

Mit Kylian Mbappé an der Spitze zählt "Les Bleus" zu den Topfavoriten auf den WM-Titel, Paraguay hofft nach dem Deutschland-Coup auf die nächste Sensation.

Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein und trifft dort auf Kanada oder Marokko.

Der Spielplan für das WM-Achtelfinale >>>