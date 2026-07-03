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Schweiz SUI
Algerien DZA
Heute 05:00 Uhr
NEWS
WM heute: Sechzehntelfinale Schweiz - Algerien
Österreichs Gruppengegner Algerien muss im Sechzehntelfinale der WM die Hürde Schweiz nehmen. LIVE-Infos:
Österreichs Beinahe-WM-Schreck Algerien trifft im Sechzehntelfinale auf die Schweiz (ab 5 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Mit dem späten 3:2 sorgte Algerien fast für das vorzeitige Ausscheiden des ÖFB-Teams, doch Sasa Kalajdzic rettet in letzter Minute das Remis.
Als einer der acht besten Gruppen-Dritten hat sich Algerien dennoch für die K.o.-Phase qualifiziert, während die Schweiz Gruppensieger der Gruppe B wurde.
Der Sieger trifft im Achtelfinale auf Kolumbien oder Ghana.