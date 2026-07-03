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WM heute: Sechzehntelfinale Schweiz - Algerien

Österreichs Gruppengegner Algerien muss im Sechzehntelfinale der WM die Hürde Schweiz nehmen. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Schweiz - Algerien Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Beinahe-WM-Schreck Algerien trifft im Sechzehntelfinale auf die Schweiz (ab 5 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit dem späten 3:2 sorgte Algerien fast für das vorzeitige Ausscheiden des ÖFB-Teams, doch Sasa Kalajdzic rettet in letzter Minute das Remis.

Als einer der acht besten Gruppen-Dritten hat sich Algerien dennoch für die K.o.-Phase qualifiziert, während die Schweiz Gruppensieger der Gruppe B wurde.

Der Sieger trifft im Achtelfinale auf Kolumbien oder Ghana.

Zum Turnierbaum >>>

Schweiz - Algerien im LIVE-Ticker:

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