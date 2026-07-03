Nach WM-Aus: Riyad Mahrez verkündet Rücktritt

Riyad Mahrez (35) beendet seine Karriere in der algerischen Nationalmannschaft.

Das verkündet der 119-fache Teamspieler nach der 0:2-Niederlage Algeriens gegen die Schweiz gegenüber "beIN Sports".

Mahrez ist hinter Aissa Mandi (34, 122 Einsätze) der Algerier, mit den zweitmeisten Nationalteameinsätzen. Darüber hinaus ist er auch der zweitbeste Torschütze der Nation (40 Tore).

Sein letztes Länderspieltor erzielte Mahrez somit ausgerechnet gegen Österreich. Im letzten Gruppenspiel traf er doppelt, vor allem sein kurzzeitiger 3:2-Führungstreffer in Minute 90.+3 wird wohl vielen Fans in Erinnerung bleiben.