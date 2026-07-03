Kroatien bestohlen? "Können uns nicht davon losreißen"

The Croatian player did NOT touch this ball and the goal should have counted!— Hater Report (@HaterReport) July 3, 2026
One of the greatest robberies in World Cup history. pic.twitter.com/lHvmwq2HWK
Dalic: "Nicht leicht, damit umzugehen"
Kroatien versteht die Welt nach dem aberkannten Treffer nicht, versucht auf den Schiedsrichter einzureden - jedoch ohne Erfolg.
"Das sind so viele Emotionen und damit ist nicht leicht umzugehen", erklärte Kroatien-Teamchef Zlatko Dalic nach dem WM-Aus.
"Die Jungs sind wirklich traurig, enttäuscht, und es fällt ihnen schwer. Wir können uns davon nicht losreißen", so Dalic weiter.
Fehlte letzten Endes das Glück?
"Am Ende hatten wir heute einfach nicht das Glück, das man in solchen Spielen braucht, wo es wirklich 50:50 steht", findet Josip Stanisic.
"Wenn du gegen solche Mannschaften mit dieser Qualität spielst, brauchst du das, und wir hatten es nicht", sagt der Bayern-Verteidiger.
Für Kroatien-Kapitän Luka Modric war es wohl das letzte WM-Spiel, immerhin ist der ehemalige Weltfußballer bereits 40 Jahre alt.
Modric will nicht über Zukunft reden
"Heute ist nicht der richtige Tag, um über meine Zukunft zu sprechen", lenkt Modric ab.
Das Ausscheiden schmerze ihn natürlich sehr. "Manche Dinge liefen nicht zu unseren Gunsten. Wir hätten mehr verdient, aber es hat einfach nicht sein sollen."