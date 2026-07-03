Portugal Portugal POR Kroatien Kroatien CRO
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
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Kroatien bestohlen? "Können uns nicht davon losreißen"

Eine strittige VAR-Entscheidung cancelt Kroatiens vermeintlichen 2:2-Ausgleich im WM-Sechzehntelfinale gegen Portugal tief in der Nachspielzeit.

Kroatien bestohlen? "Können uns nicht davon losreißen" Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Nachdem man es 2018 bis ins Finale schaffte und 2022 erst im Halbfinale scheiterte, muss sich Kroatien 2026 bereits im Sechzehntelfinale aus der Fußball-Weltmeisterschaft verabschieden.

Gegen Portugal gibt es in Toronto eine knappe 1:2-Niederlage - Spielbericht >>>

Es ist eine bittere Niederlage für die Kroaten, die in der 53. Minute durch Ivan Perisic in Führung gingen, dann jedoch zwei Gegentore hinnehmen mussten.

Das zweite davon erst sehr spät: Goncalo Ramos schockte Kroatien in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem 2:1 - doch die "Vatreni" gaben nicht auf, drängten auf den Ausgleich. Und dieser fiel sogar. Oder doch nicht?

Gvardiol-Ausgleich in der Nachspielzeit wird aberkannt

Es läuft bereits die 13. Minute der Nachspielzeit, als der aufgerückte Josko Gvardiol den Ball zur Freude der kroatischen Fans über die Linie drückt und ausgelassen über das 2:2 jubelt. Nach einigen Momenten der Freude aber die Ernüchterung:

Schiedsrichter Espen Eskas geht raus zum VAR und entscheidet trotz nicht sehr eindeutigen TV-Bildern auf ein Abseits in der Entstehung. Igor Matanovic soll den Ball per Kopf auf den im Abseits stehenden Mario Pasalic verlängert haben.

Doch hat er das wirklich? Die TV-Bilder lösen es nicht auf, doch die Chip-Technologie im Ball, die einen leichten Ausschlag gemessen haben soll, gab letztlich den Ausschlag.

Die Szene im VIDEO:

Dalic: "Nicht leicht, damit umzugehen"

Kroatien versteht die Welt nach dem aberkannten Treffer nicht, versucht auf den Schiedsrichter einzureden - jedoch ohne Erfolg.

"Das sind so viele Emotionen und damit ist nicht leicht umzugehen", erklärte Kroatien-Teamchef Zlatko Dalic nach dem WM-Aus.

"Die Jungs sind wirklich traurig, enttäuscht, und es fällt ihnen schwer. Wir können uns davon nicht losreißen", so Dalic weiter.

Fehlte letzten Endes das Glück?

"Am Ende hatten wir heute einfach nicht das Glück, das man in solchen Spielen braucht, wo es wirklich 50:50 steht", findet Josip Stanisic.

"Wenn du gegen solche Mannschaften mit dieser Qualität spielst, brauchst du das, und wir hatten es nicht", sagt der Bayern-Verteidiger.

Für Kroatien-Kapitän Luka Modric war es wohl das letzte WM-Spiel, immerhin ist der ehemalige Weltfußballer bereits 40 Jahre alt.

Modric will nicht über Zukunft reden

"Heute ist nicht der richtige Tag, um über meine Zukunft zu sprechen", lenkt Modric ab.

Das Ausscheiden schmerze ihn natürlich sehr. "Manche Dinge liefen nicht zu unseren Gunsten. Wir hätten mehr verdient, aber es hat einfach nicht sein sollen."

Die Highlights von Portugal vs. Kroatien im VIDEO:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

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