Kroatien bestohlen? "Können uns nicht davon losreißen"

Nachdem man es 2018 bis ins Finale schaffte und 2022 erst im Halbfinale scheiterte, muss sich Kroatien 2026 bereits im Sechzehntelfinale aus der Fußball-Weltmeisterschaft verabschieden.

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Es ist eine bittere Niederlage für die Kroaten, die in der 53. Minute durch Ivan Perisic in Führung gingen, dann jedoch zwei Gegentore hinnehmen mussten.

Das zweite davon erst sehr spät: Goncalo Ramos schockte Kroatien in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem 2:1 - doch die "Vatreni" gaben nicht auf, drängten auf den Ausgleich. Und dieser fiel sogar. Oder doch nicht?

Gvardiol-Ausgleich in der Nachspielzeit wird aberkannt

Es läuft bereits die 13. Minute der Nachspielzeit, als der aufgerückte Josko Gvardiol den Ball zur Freude der kroatischen Fans über die Linie drückt und ausgelassen über das 2:2 jubelt. Nach einigen Momenten der Freude aber die Ernüchterung:

Schiedsrichter Espen Eskas geht raus zum VAR und entscheidet trotz nicht sehr eindeutigen TV-Bildern auf ein Abseits in der Entstehung. Igor Matanovic soll den Ball per Kopf auf den im Abseits stehenden Mario Pasalic verlängert haben.

Doch hat er das wirklich? Die TV-Bilder lösen es nicht auf, doch die Chip-Technologie im Ball, die einen leichten Ausschlag gemessen haben soll, gab letztlich den Ausschlag.

Die Szene im VIDEO: