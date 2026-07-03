Neuer Rekord! CR7 schreibt WM-Geschichte

Cristiano Ronaldo hat beim Sechzehntelfinal-Sieg Portugals gegen Kroatien gleich mehrere Rekorde aufgestellt.

Der 41-Jährige verwandelte in der 68. Minute einen Foul-Elfmeter souverän zum zwischenzeitlichen 1:1 und erzielte damit sein erstes Tor überhaupt in der K.o.-Phase einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Portugal drehte die Partie in weiterer Folge und zog ins Achtelfinale ein (zum Spielbericht >>>)

Mit 41 Jahren und 148 Tagen ist Ronaldo nun der älteste Torschütze der WM-Geschichte in einer K.o.-Partie. Er löst damit seinen Landsmann Pepe ab, der im Achtelfinale der WM 2022 beim 6:1 gegen die Schweiz im Alter von 39 Jahren und 283 Tagen getroffen hatte.

Zweite Auszeichnung bei diesem Turnier

Für seine Leistung wurde Ronaldo nach dem Schlusspfiff mit dem offiziellen "Man of the Match"-Award ausgezeichnet.

Es ist bereits seine zweite Auszeichnung bei dieser Weltmeisterschaft. Bereits beim 5:0-Erfolg gegen Usbekistan war der Superstar nach einem Doppelpack zum besten Spieler der Partie gewählt worden.

Messi bleibt außer Reichweite

Mit seinem Treffer gegen Kroatien hält Ronaldo nun bei insgesamt elf WM-Toren.

In seiner gesamten Karriere steht der Portugiese mittlerweile bei 976 Pflichtspieltreffern. Auf seinen langjährigen Rivalen Lionel Messi, der bei dieser Weltmeisterschaft bereits sechsmal erfolgreich war und insgesamt 19 WM-Tore erzielt hat, fehlen Ronaldo in der ewigen WM-Torschützenliste damit weiterhin acht Treffer.

Im Achtelfinale wartet auf Portugal am Montag (21:00 Uhr MESZ) nun der Kracher gegen Spanien.