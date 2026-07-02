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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Algerien
WM 2026 heute live: Wo läuft Schweiz gegen Algerien am Freitag ab 05:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Schweiz und Algerien (Freitag, ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Freitag, 03.07., 05:00 Uhr: Schweiz vs. Algerien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV