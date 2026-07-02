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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Algerien

WM 2026 heute live: Wo läuft Schweiz gegen Algerien am Freitag ab 05:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Algerien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Schweiz und Algerien (Freitag, ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 03.07., 05:00 Uhr: Schweiz vs. Algerien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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