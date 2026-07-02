WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Algerien

Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Schweiz und Algerien (Freitag, ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 03.07., 05:00 Uhr: Schweiz vs. Algerien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana