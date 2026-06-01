Mit Ochoa! Das ist Mexikos WM-Kader

Torhüter Guillermo Ochoa steht auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft im Aufgebot Mexikos.

Der 153-fache Nationalspieler fährt damit zu seiner sechsten WM. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften stand der 40-jährige Keeper von AEL Limassol jeweils im Tor der Mexikaner.

Ochoa gilt derzeit als Ersatz für den 26-jährigen Stammtorhüter Raúl Rangel von Deportivo Guadalajara.

Mexikos Teamchef Javier Aguirre setzt zugleich auf eine neue Spielergeneration, um den Heimvorteil bei der Weltmeisterschaft zu nutzen und nach einem der größten Misserfolge der "El Tri" in der jüngeren Geschichte bei der WM 2022 in Katar Wiedergutmachung zu betreiben.

Neuanfang unter "El Vasco"

"El Vasco" Aguirre, der das mexikanische Team zum dritten Mal zu einer Weltmeisterschaft führt, hat die Mannschaft, die in Katar scheiterte und erstmals seit 1978 die erste Runde nicht überstand, komplett umgekrempelt. Er nominierte 13 Spieler, die vor vier Jahren nicht zum Kader gehörten.

Der wohl spannendste Neuling ist der 17-jährige Mittelfeldspieler Gilberto Mora, der der jüngste Mexikaner werden könnte, der je bei einer WM zum Einsatz kam.

Testspiel gegen Serbien

Mexiko trifft zum WM-Auftakt im Aztekenstadion auf Südafrika. Danach geht es gegen Südkorea und schließlich gegen Tschechien.

Die Mexikaner, die eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen vorweisen können, bestreiten vor der WM noch ein Testspiel gegen Serbien.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

Der Kader:

Torhüter: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Verteidiger: Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Israel Reyes, César Montes, Jorge Sánchez, Mateo Chávez

Mittelfeldspieler: Edson Álvarez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Brian Gutierrez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Luis Chávez, César Huerta

Stürmer: Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Armando González, Guillermo Martínez, Alexis Vega