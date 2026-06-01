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WM-Generalprobe heute: Österreich - Tunesien

Im letzten Testspiel vor der Abreise in die USA trifft das ÖFB-Team in Wien auf Tunesien. LIVE-Infos:

WM-Generalprobe heute: Österreich - Tunesien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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WM-Generalprobe für Österreichs Nationalteam! Die ÖFB-Elf trifft heute im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Tunesien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Teamchef Ralf Rangnick hofft darauf, drei Tage vor dem Abflug in die USA letzte wichtige Eindrücke zu sammeln und einen Sieg zu holen.

Tunesien sei als Gegner bewusst ausgewählt worden, um sich auf das erste WM-Spiel gegen Jordanien (17. Juni) einzustellen. "Es gibt Ähnlichkeiten in der Spielweise. Die Spielweise von Jordanien ist auch auf Konter ausgerichtet und aus einem tiefen Block spielend", erklärt Rangnick.

Experimente oder schon die WM-Startelf? So geht Rangnick die Generalprobe an >>>

Österreich - Tunesien im LIVE-Ticker:

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