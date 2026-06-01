Organisationstalent Coerdt: Der Mann hinter den Kulissen des ÖFB

Wenn Österreichs Teamspieler am späten Donnerstagnachmittag in ihrem Quartier in Goleta bei Santa Barbara eintreffen, ist im Hotel "Ritz-Carlton Bacara" schon alles ganz nach ihrem Geschmack vorbereitet.

Verantwortlich dafür ist Lennart Coerdt, der als WM-2026-Projektmanager des ÖFB dafür sorgt, dass bei der Endrunde aus organisatorischer Sicht alles möglichst reibungslos abläuft.

Die ÖFB-Akteure sollen sich wohlfühlen und auf das Wesentliche konzentrieren können.

Coerdt reist voraus

Die Basis dafür ist mit der Nobel-Unterkunft direkt an der kalifornischen Pazifikküste gelegt. "Es gibt Balkone und Fenster, die man öffnen kann. Man kann schnell einmal zum Meer rausgehen, auch die Wege zum Training und Flughafen sind kurz. Dieses Basecamp wird uns sehr viel geben", sagte Coerdt der APA.

Der Deutsche hatte dem Hotel schon vor Monaten einen Besuch abgestattet, für die WM reist er zwei Tage vor dem ÖFB-Tross an, um letzte Feinjustierungen vorzunehmen.

"Die Delegation kommt in ein fast gemachtes Nest", erklärte Coerdt. "Ich werde schauen, ob in den Zimmern und im Essensbereich alles fertig ist, denn ich liebe keine Überraschungen. Man hat nur eine Chance für den ersten Eindruck."

Viele Unwägbarkeiten bleiben

Bereits in der Vorwoche wurde ein großer Container mit dem Großteil des benötigten Equipments ins Teamhotel vorausgeschickt, der Rest folgt mit dem Austrian-Flug am Donnerstag.

Es wird so wenig wie möglich dem Zufall überlassen, doch Coerdt weiß um die vielen Unwägbarkeiten rund um die Endrunde in Nordamerika.

"Bei der Größe dieses Turniers wird man nie sagen können: 'Job done, wir fahren einfach hin und spielen'. Es gibt viele Dinge, die während der WM erledigt werden müssen. Aber ich bin froh, wie wir aufgestellt sind."