Österreich AUT
Tunesien TUN
Heute 20:45 Uhr
NEWS
Hier siehst du Österreich gegen Tunesien im TV
WM-Generalprobe für Rot-Weiß-Rot! Hier kannst du das Testspiel gegen Tunesien vor dem Bildschirm verfolgen.
Das ÖFB-Team tritt am Montag sein letztes Testspiel vor dem Start der WM-Endrunde 2026 an.
Im Wiener Ernst-Happel-Stadion empfängt Rot-Weiß-Rot zur "Generalprobe" Tunesien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Doch wo wird die Partie eigentlich im TV übertragen?
Österreich - Tunesien auf ServusTV zu sehen
Die Übertragungsrechte für Österreich-Tunesien hält "ServusTV".
Der Sender überträgt das Duell im Free-TV und im kostenlosen LIVE-Stream auf "ServusTV On". Ab 19:45 Uhr startet die Übertragung, der Anpfiff ertönt um 20:45 Uhr.
Der ORF strahlt am Montag ab 23:07 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung aus.
Bei LAOLA1 gibt es zudem eine LIVE-Watchparty zur Partie >>>