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Hier siehst du Österreich gegen Tunesien im TV

WM-Generalprobe für Rot-Weiß-Rot! Hier kannst du das Testspiel gegen Tunesien vor dem Bildschirm verfolgen.

Hier siehst du Österreich gegen Tunesien im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-Team tritt am Montag sein letztes Testspiel vor dem Start der WM-Endrunde 2026 an.

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion empfängt Rot-Weiß-Rot zur "Generalprobe" Tunesien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Doch wo wird die Partie eigentlich im TV übertragen?

Österreich - Tunesien auf ServusTV zu sehen

Die Übertragungsrechte für Österreich-Tunesien hält "ServusTV".

Der Sender überträgt das Duell im Free-TV und im kostenlosen LIVE-Stream auf "ServusTV On". Ab 19:45 Uhr startet die Übertragung, der Anpfiff ertönt um 20:45 Uhr.

Der ORF strahlt am Montag ab 23:07 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung aus.

Bei LAOLA1 gibt es zudem eine LIVE-Watchparty zur Partie >>>

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