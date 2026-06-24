-
Kerim Alajbegovic
-
Sultan Al-Brake e
-
Ermin Mahmic
-
Hasan Al Heidos
Sturm-Kicker feiert WM-Debüt
Erst nach einer Verletzung wurde der Sturm-Verteidiger für Bosnien und Herzegowina nachnominiert. Im letzten Gruppenspiel darf er nun von Anfang ran.
Arjan Malic wurde erst kurz vor dem ersten WM-Spiel Bosniens für den verletzten Lens-Spieler Nidal Celik nachnominiert.
Nun kommt der Rechtsverteidiger im letzten Gruppenspiel gegen Katar noch zu seinem WM-Debüt.
Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez entscheidet sich in der Startformation für den Sturm-Graz-Legionär. Dafür muss der ehemalige Salzburger Dedic auf der Bank Platz nehmen. Er war im Vorfeld der Partie laut Medienberichten leicht angeschlagen.
Bei einem Sieg könnte Bosnien-Herzegowina noch in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft aufsteigen.