Sturm-Kicker feiert WM-Debüt

Arjan Malic wurde erst kurz vor dem ersten WM-Spiel Bosniens für den verletzten Lens-Spieler Nidal Celik nachnominiert.

Nun kommt der Rechtsverteidiger im letzten Gruppenspiel gegen Katar noch zu seinem WM-Debüt.

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Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez entscheidet sich in der Startformation für den Sturm-Graz-Legionär. Dafür muss der ehemalige Salzburger Dedic auf der Bank Platz nehmen. Er war im Vorfeld der Partie laut Medienberichten leicht angeschlagen.

Bei einem Sieg könnte Bosnien-Herzegowina noch in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft aufsteigen.