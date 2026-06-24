Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Katar Katar QAT
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Kerim Alajbegovic
  • Sultan Al-Brake e
  • Ermin Mahmic
  • Hasan Al Heidos
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Sturm-Kicker feiert WM-Debüt

Erst nach einer Verletzung wurde der Sturm-Verteidiger für Bosnien und Herzegowina nachnominiert. Im letzten Gruppenspiel darf er nun von Anfang ran.

Sturm-Kicker feiert WM-Debüt Foto: © IMAGO / Belga
Textquelle: © LAOLA1
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Arjan Malic wurde erst kurz vor dem ersten WM-Spiel Bosniens für den verletzten Lens-Spieler Nidal Celik nachnominiert.

Nun kommt der Rechtsverteidiger im letzten Gruppenspiel gegen Katar noch zu seinem WM-Debüt.

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Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez entscheidet sich in der Startformation für den Sturm-Graz-Legionär. Dafür muss der ehemalige Salzburger Dedic auf der Bank Platz nehmen. Er war im Vorfeld der Partie laut Medienberichten leicht angeschlagen.

Bei einem Sieg könnte Bosnien-Herzegowina noch in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft aufsteigen.

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