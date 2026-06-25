Im Video: Alajbegovic und Mahmic schießen Bosnien zum Sieg

Bosnien-Herzegowina darf weiter von der K.o.-Phase träumen!

Der Qualigegner des ÖFB setzte sich im letzten Spiel gegen Katar mit 3:1 durch und beendet die Gruppe damit mit vier Punkten. Youngster Kerim Alajbegovic trifft sehenswert.

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