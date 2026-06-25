Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Katar Katar QAT
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Kerim Alajbegovic
  • Sultan Al-Brake e
  • Ermin Mahmic
  • Hasan Al Heidos
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Im Video: Alajbegovic und Mahmic schießen Bosnien zum Sieg

Der Noch-Salzburger und der Ex-ÖFB-Nachwuchsnationalspieler sorgen für den Sieg der Bosnier. Die Tore im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Bosnien-Herzegowina darf weiter von der K.o.-Phase träumen!

Der Qualigegner des ÖFB setzte sich im letzten Spiel gegen Katar mit 3:1 durch und beendet die Gruppe damit mit vier Punkten. Youngster Kerim Alajbegovic trifft sehenswert.

Zum Spielbericht >>>

Alle Tore im VIDEO:

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