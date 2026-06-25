Bosnien und Herzegowina BIH
Katar QAT
Endstand
3:12:1 , 1:0
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Kerim Alajbegovic
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Sultan Al-Brake e
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Ermin Mahmic
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Hasan Al Heidos
NEWS
Im Video: Alajbegovic und Mahmic schießen Bosnien zum Sieg
Der Noch-Salzburger und der Ex-ÖFB-Nachwuchsnationalspieler sorgen für den Sieg der Bosnier. Die Tore im Video:
Bosnien-Herzegowina darf weiter von der K.o.-Phase träumen!
Der Qualigegner des ÖFB setzte sich im letzten Spiel gegen Katar mit 3:1 durch und beendet die Gruppe damit mit vier Punkten. Youngster Kerim Alajbegovic trifft sehenswert.