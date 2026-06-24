Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Katar Katar QAT
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Kerim Alajbegovic
  • Sultan Al-Brake e
  • Ermin Mahmic
  • Hasan Al Heidos
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Erster Sieg! Bosnien gewinnt WM-Showdown gegen Katar

Die Bosnier machen mit dem Sieg über Katar einen großen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale.

Textquelle: © LAOLA1/APA
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Bosnien und Herzegowina holt den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft 2026!

Die Auswahl von Teamchef Sergej Barbarez gewinnt in Seattle gegen Katar mit 3:0 und schließt die Gruppe B als Dritter mit vier Punkten ab.

Die acht besten der zwölf Dritten schaffen den Sprung ins Sechzehntelfinale. Katar, WM-Gastgeber von 2022, scheidet mit einem Zähler als Gruppenletzter aus.

Der nachnominierte Arjan Malic vom SK Sturm Graz steht in der Startelf und kommt damit zu seinem WM-Debüt.

Die Bosnier gehen nach rund einer halben Stunde durch einen Treffer von Kerim Alajbegovic in Führung (29.). Damit stellt der Noch-Salzburger einen WM-Rekord auf.

Nach dem 1:0 bleibt die Elf von Teamchef Sergej Barbarez am Drücker, Altstar Edin Dzeko erzwingt ein Eigentor von Sultan Al-Brake zum 2:0 (34.). Kurz darauf scheitert Dzeko mit seinem Abschluss an der Stange (39.).

Ex-ÖFB-Nachwuchsnationalspieler Mahmic trifft erneut

Dann werden die Bosnier passiver, Katar kommt auf und erzielt durch Al-Haydos das 1:2-Anschlusstor (42.). In der Nachspielzeit verpasst Pedro Miguel mit einem Stangenschuss den 2:2-Ausgleich nur haarscharf (45.+3).

Dadurch bleibt es auch nach dem Seitenwechsel spannend. Akram Afif trifft auf dem Weg zum Ausgleich das Außennetz (57.). Bosnien beschränkt sich vor allem auf das Verwalten der Führung, macht spät aber doch den Sack zu.

Für die Entscheidung sorgt schlussendlich der ehemalige ÖFB-Nachwuchsnationalspieler Ermin Mahmic mit seinem Tor zum 3:0.

Der 21-Jährige darf nach seinem Treffer bei der 1:4-Niederlage gegen die Schweiz erneut jubeln.

Die Endtabelle von Gruppe B >>>

Die Tore im VIDEO:

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

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