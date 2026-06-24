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Lange Sperre für Katars Madibo nach Horror-Foul
Der Mittelfeldspieler verletzte den Kanadier Kone bei einem Foul schwer, ihm steht eine lange Pause bevor.
Katars Fußball-Nationalspieler Assim Madibo ist nach seiner Roten Karte im WM-Spiel gegen Kanada (0:6) von der Disziplinarkammer der FIFA am Mittwoch für fünf Spiele gesperrt worden.
Der Mittelfeldspieler hatte den Kanadier Ismael Kone bei einem Foul schwer verletzt. Der 24-Jährige erlitt einen Beinbruch, er wurde bereits operiert.
Lange Pause! Diagnose für Kanadas Koné steht fest >>>
Madibo und Katars Sportminister besuchten Kone im Krankenhaus.