Lange Sperre für Katars Madibo nach Horror-Foul

Katars Fußball-Nationalspieler Assim Madibo ist nach seiner Roten Karte im WM-Spiel gegen Kanada (0:6) von der Disziplinarkammer der FIFA am Mittwoch für fünf Spiele gesperrt worden.

Der Mittelfeldspieler hatte den Kanadier Ismael Kone bei einem Foul schwer verletzt. Der 24-Jährige erlitt einen Beinbruch, er wurde bereits operiert.

Lange Pause! Diagnose für Kanadas Koné steht fest >>>

Madibo und Katars Sportminister besuchten Kone im Krankenhaus.