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Lange Sperre für Katars Madibo nach Horror-Foul

Der Mittelfeldspieler verletzte den Kanadier Kone bei einem Foul schwer, ihm steht eine lange Pause bevor.

Lange Sperre für Katars Madibo nach Horror-Foul Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © APA
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Katars Fußball-Nationalspieler Assim Madibo ist nach seiner Roten Karte im WM-Spiel gegen Kanada (0:6) von der Disziplinarkammer der FIFA am Mittwoch für fünf Spiele gesperrt worden.

Der Mittelfeldspieler hatte den Kanadier Ismael Kone bei einem Foul schwer verletzt. Der 24-Jährige erlitt einen Beinbruch, er wurde bereits operiert.

Lange Pause! Diagnose für Kanadas Koné steht fest >>>

Madibo und Katars Sportminister besuchten Kone im Krankenhaus.

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