Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Katar Katar QAT
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Kerim Alajbegovic
  • Sultan Al-Brake e
  • Ermin Mahmic
  • Hasan Al Heidos
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Ex-ÖFB-Spieler lässt Bosnien gegen Katar erneut jubeln

Der gebürtige Welser macht am Mittwoch beim 3:1-Sieg sein zweites Tor als Joker bei der WM.

Textquelle: © LAOLA1
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Ermin Mahmic erzielt sein zweites WM-Tor in seinem vierten Länderspiel!

Der gebürtige Österreicher wird bei Bosnien und Herzegowina in der 64. Minute eingewechselt und erzielt rund zehn Minuten vor Ende der Partie gegen Katar einen Treffer (80.). Zum Spielbericht >>>

Bereits im Duell mit der Schweiz verhalf der sechsfache U-Nationalspieler Österreichs seiner Nation zum einzigen Treffer des Abends. Dennoch musste man sich mit 1:4 geschlagen geben.

Bis vor Kurzem für Österreich im Einsatz

Die Entscheidung, für Bosnien und Herzegowina anzutreten, fiel erst vor Kurzem. Im März hatte er mit dem U21-Nationalteam Österreichs noch gegen Belgien gespielt.

Mahmic spielte in seiner Jugend beim LASK, ehe er zu Rapid wechselte und dort die Akademie durchlief. Von Lafnitz ging es 2025 nach Tschechien zum FC Slovan Liberec, wo der 21-Jährige aktuell unter Vertrag steht.

Das Tor im VIDEO:

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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