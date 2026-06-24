Gilbert Prilasnig ist der etwas andere Ex-Teamspieler. Der 53-jährige Kärntner, der mit Sturm zwei Mal die Meisterschaft gewann und drei Mal den ÖFB-Cup nach Graz holte, stellt sich am Sonntag zur Wahl als Gemeinderat für Bildung, Sport und Integration.

Seit 2004 engagiert sich der ehemalige Mittelfeld- und Abwehrspieler als Teamchef der österreichischen Obdachlosen-Nationalmannschaft für diverse Sozialfälle. Als Initiator des "Homeless World Cup" ist Prilasnig zusammen mit Harald Schmied (Leiter der Kommunikation der Diözese Graz-Seckau) mit dem Grazer Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden.

Nach Trainerstationen beim ÖFB-Nachwuchs, in der Sturm-Graz-Akademie, beim Frauen-Nationalteam sowie in der Trainer-Ausbildung im heimischen Futsal ist der Sprachwissenschaftler offen für neue Aufgaben.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht "Gili" Prilasnig über seine Erfahrungen als Legionär in Griechenland, seine schwere Knieverletzung unmittelbar vor der WM 1998 in Frankreich und seine Pläne als möglicher Stadtpolitiker für Sport, Bildung und Integration.