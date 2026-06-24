Alajbegovic bricht WM-Rekord von Mbappe

Der Noch-Salzburg-Spieler hat mit seinem ersten WM-Tor im Spiel gegen Katar (Zum Spielbericht >>>) einen Rekord aufgestellt.

Der Offensivspieler traf im Alter von 18 Jahren und 276 Tagen von außerhalb des Strafraums zum zwischenzeitlichen 1:0 und ist damit der jüngste Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 1966, dem dieses Kunststück bei einer WM gelang.

Der Bosnier löst damit keinen Geringeren als Kylian Mbappé an der Spitze dieser Statistik ab.

Der Franzose hat bei der WM 2018 im Alter von 19 Jahren und 207 Tagen aus der Distanz getroffen.

Das Tor im VIDEO: