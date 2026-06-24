Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Katar Katar QAT
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Kerim Alajbegovic
  • Sultan Al-Brake e
  • Ermin Mahmic
  • Hasan Al Heidos
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Alajbegovic bricht WM-Rekord von Mbappe

Der 18-Jährige erzielt das wichtige Führungstor der Bosnier und bricht mit seinem ersten WM-Tor einen Rekord.

Textquelle: © LAOLA1
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Der Noch-Salzburg-Spieler hat mit seinem ersten WM-Tor im Spiel gegen Katar (Zum Spielbericht >>>) einen Rekord aufgestellt.

Der Offensivspieler traf im Alter von 18 Jahren und 276 Tagen von außerhalb des Strafraums zum zwischenzeitlichen 1:0 und ist damit der jüngste Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 1966, dem dieses Kunststück bei einer WM gelang.

Der Bosnier löst damit keinen Geringeren als Kylian Mbappé an der Spitze dieser Statistik ab.

Der Franzose hat bei der WM 2018 im Alter von 19 Jahren und 207 Tagen aus der Distanz getroffen.

Das Tor im VIDEO:

Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

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